İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'nın şehit ettiği sivil sayısı 408

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas'ta düzenlenen programda gaziler ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü PKK'nın 2016'dan bu zamana kadar şehit ettiği sivil sayısı 408. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani huzur, hani barış. Ama Allah'a şükürler olsun ki bu baskı sizler sayesinde yıkılmıştır" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas'ta düzenlenen programda gaziler ile bir araya geldi.

Türkiye'nin şehit ve gazilerinin kimisinin Kıbrıs'ta, kimisinin Kore'de, kimisinin de PKK ile mücadelede bu mertebeye eriştiğine dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"PKK yıllarca batı ülkelerinden yardım aldı. Aleni olarak silah ve para gönderdiler. Eğitim aldırdılar. Avrupa'nın modern şehirlerinde bile kamplar kurup eğittiler. Bir başka ülkeye beş kuruş faizsiz bile borç vermeyen bu ülkeler PKK'ya karşılığında bir kuruş bile almadan hatta uyuşturucu ticaretinden zarar görme pahasına yıllarca yatırım yaptılar. Amaç bu ülkeyi zayıflatmak. Ne karları, ne kazançları var. Bu asil millet; mazluma el uzatan, mazluma umut olan, Müslüman coğrafyasına liderlik etme potansiyeline sahip tek millet olan bu büyük millet zorlansın, geri kalsın ve ayağa kalkmasın. Yeter ki Türkiye gelişmesin. Biz her türlü maliyete razıyız ve parasını da veririz.

"PKK'nın şehit ettiği sivil sayısı 408"

Terör örgütü PKK'nın 2016'dan bu zamana kadar şehit ettiği sivil sayısı 408. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani huzur, hani barış. 12-13 yaşlarındaki çocukları anne ve babalarında koparıp dağlara götürdüler. 14 yaşındaki kızlara bu toprakların değerlerine hiç uymayacak şekilde her türlü rezilliği gerçekleştirdiler. İnsan hakları diye yıllarca ensemizde masa işgal edenler içeride PKK'nın sözcülüğünü yapan siyasi partiyle ve o partiyle ittifak hesabı yapanların hiçbirinden ses çıkmadı. Hala da çıkmıyor. Meclis kürsüsünde 408 sivilin katledildiği söylendiği zaman hiçbirinden ses çıkmadı. Meclis kürsüsünden tek tek fotoğrafları gösterdiğimiz zaman da hiçbirinden ses çıkmamıştı. İşte bizim karşımızda böyle karanlık bir zihniyet var. İşte bunun için yıllarca PKK'ya ve onun içindeki diğer terör örgütlerine birliğimizin ve beraberliğimizin bozulması için kavgalarına milyonlarca dolar para aktardılar. Ama Allah'a şükürler olsun bu baskı sizler sayesinde yıkılmıştır."