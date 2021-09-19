Başakşehir Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Başakşehir'e puanlarını getiren golleri Okaka ve Gulbrandsen kaydetti. Bu sezon ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe ise 10 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Başakşehir, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Ligin ilk 4 haftasında oynadığı Alanyaspor, Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarını kaybeden turuncu-lacivertli ekip yenilgi serisine Fenerbahçe galibiyetiyle son verdi. Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bu karşılaşmaya namağlup çıkan sarı-lacivertliler de ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşadı.

Bu sonucun ardından 3 puana yükselen Başakşehir, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. 10 puanda kalan Fenerbahçe ise Giresunspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

8. dakikada gelişen Başakşehir atağında Okaka'dan aldığı pasla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği topa Okaka gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Altı pas önünde Berisha röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

41. dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Tolga'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Başakşehir: 2 - 0 :Fenerbahçe

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Ponck), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 67 Berkay Özcan), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 67 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 67 Epureanu), Okaka (Dk. 87 Gulbrandsen)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Novak), Meyer (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 46 Valencia), Pelkas (Dk. 46 Rossi), Berisha (Dk. 62 Mesut Özil)

Goller: Dk. 16 Okaka, Dk. 90 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 83 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)