Prof. Dr. Celal Şengör taciz olayı: 'Saniye'nin eteğini kaldırdım kıçına tokat attım'

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin ünlü Profesörlerinden Celal Şengör, kendi anlattığı tacizle olay oldu. Prof. Dr. Celal Şengör, canlı kaydedilen bir videosunda Şengör, 'Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım' diye konuştu.

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, öğrencisiyle başından geçen olayı bir yayında anlattı. Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını söyledi.

Öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." dedi.

"Babam bile bunu yapmadı"

Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Şengör'ün bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı profesöre tepki gösterdi.