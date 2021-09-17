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Fatih Terim İtalyanca soruyu tercüme edip aynı dille cevapladı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in Lazio maçı sonrasındaki basın toplantısında İtalyanca soruyu tercüme edip aynı dille yanıtlaması sosyal medyada taraftarın ilgisini çekti.

Sahasında Lazio'yu konuk eden Galatasaray rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakibin zor olduğunu bildiklerini ve baskılı bir oyunu tercih ettiklerini aktardı.

Fatih Terim klasiği
İtalyan basınından gelen bir soruyu tercüme eden Terim, daha sonra İtalyanca konuşarak cevap verdi. Deneyimli teknik adamın bu görüntüleri sosyal medyada taraftarın büyük ilgisini gördü. Terim geçtiğimiz aylarda yabancı bir televizyon kanalına İtalya- Türkiye maçını İtalyanca olarak yorumlamıştı.

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