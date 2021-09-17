Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan evlendi Çırağan'a ünlü yağdı!

Arabesk müziğin dev ismi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, uzun süredir beraberlik yaşadığı Seda Han’la Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturdu. Düğüne ünlüler akın etti ve gece boyunca birbirinden renkli görüntüler paylaşıldı.

Yılların usta sanatçısı Orhan Gencebay'ın Gökhan Gencebay dünya evine girdi. Oğlu Gökhan Gencebay'a Çırağan Sarayı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bir düğün yapan Orhan Gencebay sanat camiasından dostlarını düğünde ağırladı. Sosyal medyada ünlülerin akın ettiği düğüne dair fotorğaflar paylaşıldı. 'Yılın düğünü' olarak nitelendirilen gecede ise damat Gökhan Gencebay'ın sakallarının oldukça uzun olmasına sosyal medyada eleştiriler yapıldı.

Gökhan Gencebay 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Han ile Temmuz ayında nişanlanmıştı. Genç çift büyük bir organizasyonla düğün yaparak beraberliklerini resmiyete taşıdıklarını sevdikleriyle paylaştılar.

'Gökhan Gencebay Sevim Emre'nin oğlu değil' tepkisi

Öte yandan Gökhan Gencebay'ın evliliğine ilişkin Instagram'da yayın yapan magazin sayfalarında, çok sayıda takipçiden 'Gökhan Gencebay'ın annesinin Sevim Emre' olarak yazılmasına tepki geldi.