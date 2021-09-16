FOX Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de Yeşim Çelik yarışmacıyı kovdu

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında Yeşim Çelik, yarışmacı Zeynep Hoşgör'ü evinden kovdu. Kadir Çelik duruma sinirlendi. Diğer yarışmacılar da evi terketti. FOX TV Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında Yeşim Hanımın şoke eden davranışı.

FOX TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasına bu hafta Sevim Canikoğlu, Yeşim Çelik, Meral Murat, Gökhan Serbest ve

Zeynep Hoşgör katıldı. Yarışmacılar arasında yer alan Yeşim Çelik ilk günden arıza çıkaracağının sinyallerini verdi. Yarışmada perşembe günü yarışan Yeşim Çelik skandal bir olaya imza attı.

Yemekleri ve temizliği beğenilmeyen Yeşim Çelik, eleştiri alınca sert çıkışlara başladı. Asıl patlamayı da oylamada yaptı. Yeşim Hanım'a, Sevim Canikoğlu 5 puan, Meral Murat 6 puan, Gökhan Serbest 3 puan, Zeynep Hoşgör ise 2 puan verdi. Zeynep hanım puanını açıkladığı anda Yeşim Çelik'in öfkesi tavan yaptı. Önce 'Puanı kabul etmiyorum değiştirsin' diye tutturdu. Kadir Ezildi destek vermeyince salonu terkedip mutfağa gitti ve sinirinden ağladı.

Yeşim Çelik salona döndüğünde doğrudan Zeynep Hanım'a yöneldi. 'Oturduğun o koltuk pis, kalk git burdan' dedi. Zeynep hanım önce söylenenleri anlayamadı. Ancak Yeşim Çelik devamını getirdi "Benim evime pis diyemezsin o koltukta pis. Kalkın o koltuktan. İstemiyorum kalkın. Adaletsiz biri benim misafirim olamaz. Çıkın gidin' diyerek yarışmacıyı kovdu.

Zeynep Hanım şoke olmuş bir şekilde salondan kalktı. Çekim ekibi onu bir odaya alırken, salonda buz gibi bir hava vardı. Kadir Ezildi, Yeşim hanıma tepki göstererek, "Kimse size kalkın gidin demedi. Anneniz yaşında bir kadın. Gidip Zeynep hanımdan özür dileyin" dedi. Yeşim ısrarla laflarını savundu. Diğer yarışmacılar 'biz de terk edelim' o zaman deyince geri vites yapan Yeşim gidip Zeynep hanımdan özür diledi. Ancak özür de fiyaskoyla noktalandı.

Zeynep Hanım özürü kabul edip salona dönmeyince Yeşim Çelik ona bağırmaya başladı. Salona taşan bağırışları üzerine Kadir Ezildi koşarak odaya gitti ve Yeşim Hanım'ı Zeynep Hanım'dan uzaklaştırdı. Kadir Ezildi, yaşananlar karşısında Zeynep Hanım'ı 'haklısınız' deyip evden gönderdi. Diğer yarışmacılar da tepki gösterip Yeşim Hanımın evini terketti. Kadir Ezildi 'Ben böyle bir şey görmedim. Yapılanlar kabul edilemez' diyerek puanını evde vermek yerine o da mekanı terketti. Kadir Ezildi'nin yarışmacıyı diskalifiye etmemesi şaşkınlık yarattı.