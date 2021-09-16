Atv Müge Anlı'da Almanya'ya evlatlık verilen Vedat'ın film gibi hikayesi

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında filmleri aratmayan bir 'aile arayışı' ekranlara getirildi. Gerçek ismi Vedat Şen olan ve 33 yıl önce annesinin camii avlusuna bırakmasının ardından Alman bir aile tarafından evlatlık alınıp bir Hristiyan olarak büyütülen Alexander Schlienbecker Müge Anlı'nın programında anne-babasını buldu.

ATV Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında film senaryolarını gölgede bırakacak bir hikaye ele alındı. Müge Anlı, "Annem bizi camiye bıraktı Allah'a emanet etti" diyen Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! 33 yıllık hasret Atv canlı yayınında son buldu. İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önünde terk edilen Vedat Alexander'ın babası ve annesini bulan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan programında filmleri aratmayan anlar yaşandı.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 33 yıl önce İzmir'de cami avlusuna bırakılan Vedat Schlienbecker ve ablası Alman bir çift tarafından evlatlık alınmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen Vedat Schlienbecker ailesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Vedat Alexander bugün ailesini buldu.