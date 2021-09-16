Ömer Çelik kendi kalesine gol attı!

AK Parti MYK toplantısından sonra gündeme ilişkin soruları cevaplayan AK Parti Sözcüsü Çelik, FOX TV muhabirinin geçen haftaki basın toplantısına alınmaması konusuna değinmişti.

Meselenin kurumsal değil, kişisel olduğunu vurgulayan Çelik, FOX TV Ana Haber Bülteni spikeri Selçuk Tepeli'ye de sert çıktı.

Çelik, "Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Eski kanalında bize övgüler dizerken kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor" dedi. Gazetesi Hadi Özışık Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı.