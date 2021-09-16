TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin tanıtımı yayınlandı
Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı Yeni dizi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı.
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı.
TRT ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrolünde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alırken, yayınlanan ilk fragman nefes kesmişti.
Yayınlanan ilk fragmanda Barış Arduç'un sahnelerine yer verilirken, "Ben Anadolu'yu ilelebet Türk'e yurt yapan Alparslan" sözleri ise sahneye damga vurmuştu.