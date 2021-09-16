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Şeyma Subaşı Türkiye'den gidiyor: Meedo 'Düğünümüzü dünya konuşacak' diyor

Şeyma Subaşı, kendi adını taşıyan YouTube kanalında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine "Sana öyle bir düğün yapacağım ki önümüzdeki 1 sene boyunca tüm dünya senin düğününü konuşacak" dediğini söyleyince sosyal medyanın diline düştü. Subaşı, Miami'ye taşınacağını söyledi.

Renkli hayatı ve sosyal medyada özel yaşantısını şeffaf biçimde sergileyerek ünlenen Şeyma Subaşı, YouTube kanalına yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı. Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Alsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti. Subaşı, Meedo diye hitap ettiği sevgilisinin, kendisine "Sana öyle bir düğün yapacağım ki; bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak” dediğini anlattığı videosundan sonra sosyal medyada ti'ye alındı.

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