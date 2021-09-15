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Selçuk Bayraktar: Beni de engellemeye çalıştılar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Entrikalarla Devrim otomobillerini bitirdiler, Vecihi Hürkuş’tan yetkili uçuş sertifikası verecek kurum olmadığı halde sertifika istediler. Beni de engellemeye çalıştılar. Türlü türlü bahane ve engellemeler yaptılar." dedi.

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'te Tarafsız bölge programında konuştu.

Selçuk Bayraktar, "Entrikalarla Devrim otomobillerini bitirdiler, Vecihi Hürkuş’tan yetkili uçuş sertifikası verecek kurum olmadığı halde sertifika istediler. Beni de engellemeye çalıştılar. Türlü türlü bahane ve engellemeler yaptılar." dedi.

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