Ece Seçkin Çağrı Terlemez evlendi 4 gelinlik giydi hepsini hediye edecek
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin uzun yıllar beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünya evine girdi. Ünlülerin de yer aldığı düğünde 4 ayrı gelinlik giyen Ece Seçkin, Instagram hesabından, bu gelinlikleri hediye edeceğini duyurdu.
Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez sade bir düğünle evlendi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün tören öncesinde paylaşımlarda dikkatleri üzerine topladı. Ece Seçkin'in düğünde giydiği dört farklı gelinlik büyük ilgi gördü.