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Haluk Levent'ten '99 Gölcük depremi' itirafı: Hayatımın en bilinçsiz yardımı...

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, 1999 yılında gerçekleşen Gölcük Depremi'nde depremzedelere yardım için çadır dağıttığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 'Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı' itirafında bulundu!

Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent'in 99 depreminde çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi. Haluk Levent, 1999 Gölcük Depremi'nde çadır dağıttığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

"Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, dürüstçe kendini eleştirerek, hatasını itiraf etti ve şu ifadeleri kullandı: 

Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" dedi. 

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