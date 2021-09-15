ABD Başkanı Joe Biden'a sansür şoku! Konuşurken canlı yayını kestiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Beyaz Saray'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunurken yayının bir anda kesilmesi gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray tarafından sansür yedi. Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulunan Biden'ın konuşması Beyaz Saray'ın YouTube hesabından canlı yayınlandı. Biden konuşmasına devam ettiği sırada reji canlı yayını birden kesti. Konu ABD'nin gündemine gelirken, canlı yayının neden kesildiği merak konusu oldu.



ABD basını, Başkan Biden'ın kendisi için belirlenen konuşma metninin dışına çıktığı ve bu nedenle yayının kesildiğini öne sürdü. Joe Biden'ın daha önce de benzer problemler yaşadığı ve yayınlarının bu nedenle kesildiği de belirtildi. Geçmiş dönemde konuya ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın 'yanlış bir şey' söylemesinden endişe duyduklarını da ifade etmişlerdi.