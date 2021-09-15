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Antalya'da tabelayı gözüne kestirdi! Teyze şokuyla arkasına bakmadan gitti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da hurda toplayıcısı bir kişi, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı aracına alarak götürmek istedi. Gence mahallede yaşayan ve vatandaşların ‘teyze’ dediği bir kadının engel olduğu görüldü. Kadının tepkisi karşısında büyük şok yaşayan genç, arkasına bile bakmadan uzaklaştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde bir sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta hurda toplayan bir genç, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı gözüne kestirdi. Genç, tek başına kaldırmakta güçlük çektiği tabelayı ‘çek çek’ tabir edilen aracına yüklemeye çalıştı. Gencin tabelayı yüklediğini gören mahallede yaşayan bir kadın, duruma müdahale etti. Mahalleli tarafından ‘teyze’ olarak bilinen kadın, tabelayı gencin elinden alarak yerine bıraktı.

Yaşanan o anlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde tabelayı ‘çek çek’ aracına yüklemeye çalışan şahsa kadının müdahalesi görülüyor. Kadının tepkisi karşısında adeta hayatının şokunu yaşayan gencin, arkasına bile bakmadan olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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