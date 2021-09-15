Selçuk Tepeli denen şahıs! Fox sunucusu Ömer Çelik’e yanıt verdi

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Kanal değişince karakteri de değişti” suçlamasına cevap verdi. Tepeli, “Ben övdüysem övdüğümün arkasındayım keşke hala övebileceğim şeyler olsa. 20 yıllık iktidar galiba böyle bir şey” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında FOX muhabiri Barış Kaya’nın bir önceki toplantıya alınmamasıyla ilgili “Muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problemdir” açıklamasını yapmıştı. FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’ye de tepki gösteren Çelik, "Selçuk Tepeli adlı şahıs" ifadesini kullanmıştı. Selçuk Tepeli, Fox Ana Haber'de Çelik'in suçlamalarına cevap verdi.

'Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor'

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’ye de sert tepki gösteren Ömer Çelik, “Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Şahsi olarak çıkan bir meseleyi kurumsal hale getirdiler. Ama kullandığı ifadeler, imalar, kişisel saldırı anlamına gelen şeyler; bunun gazetecilikle ne alakası var. Ki bu şahıslar daha önceki televizyon çalıştıkları kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti’nin siyasetine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Keşke hala övebileceğim şeyler olsa

Selçuk Tepeli, dün akşam sunduğu ana haber bülteninde Ömer Çelik’e yanıt verdi. Ömer Çelik’in “Selçuk Tepeli adlı şahıs” ifadesine göndermede bulunan Tepeli, “Selçuk Tepeli denen şahıs, herhangi bir imtiyazdan faydalanmamıştır. Ne siyasi nüfuzlu herhangi bir tanıdığı vardır ne de iktidara veya muhalefete sırtını dayayıp bir iş, gelir veya zenginlik sahibi olmuştur. AK Parti’nin siyasetine karşı övgüler diziyordu” sözlerine ilişkin de “Övdüysem, övdüğümün arkasındayım. Keşke hala övebileceğim şeyler olsa” dedi.