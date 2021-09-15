BIST 1.435
DOLAR 8,44
EURO 9,98
ALTIN 489,00
YEREL

Kocaeli'de balerin tartışması kavgaya dönüştü! Ortalık bir anda karıştı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bulunan lunaparkta, bir şahıs oğlunu balerine bindirmediği iddia edilen görevliyi darp etti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesi İzmit Fuar Alanı’nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs, iddialara göre oğlunu ‘balerin’ olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı. Şahıs daha sonra görevliyi darp etmeye başladı. Olayı gören diğer görevliler ve vatandaşlar araya girerek şahısları ayırdı.
Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Acı atıyorum abi! Fenomen 'Tostçu Mahmut' kazada öldü 206 kilometreyi görmüş
Acı atıyorum abi! Fenomen 'Tostçu Mahmut' kazada öldü 206 kilometreyi görmüş
Antalya'da Alman turist feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
Antalya'da Alman turist feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni
Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni
İstanbul'da 'yan baktın' diye kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle kaçtı
İstanbul'da 'yan baktın' diye kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle kaçtı
BİM: Yetkililer süt fiyatı niye arttı diye soruyor! Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı
BİM: Yetkililer süt fiyatı niye arttı diye soruyor! Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı
Ahmet Davutoğlu'na 'Erdoğan beyaz sayfa açalım derse ne yaparsınız?' diye soruldu! Mevlana'yla olay cevap
Ahmet Davutoğlu'na 'Erdoğan beyaz sayfa açalım derse ne yaparsınız?' diye soruldu! Mevlana'yla olay cevap
Acun Ilıcalı'dan 'Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik' açıklaması
Acun Ilıcalı'dan 'Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik' açıklaması
Antalya'da gören şaştı kaldı! Vatandaşlar film izler gibi seyrettiler
Antalya'da gören şaştı kaldı! Vatandaşlar film izler gibi seyrettiler
Sinop'ta yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metreden düştü! 10 aylık bebek yaralandı
Sinop'ta yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metreden düştü! 10 aylık bebek yaralandı
Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı