Can Bonomo'nun oğlu Roman'la videosu sosyal medyada viral oldu

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile evliliğinden doğan oğulları Roman ile oynarken çekilen videosunu sosyal medyada paylaştı. Video sosyal medyada defalarca paylaşılarak adeta viral oldu!

2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2021'in Nisan ayındaoğulları Roman'ı kucağına aldı. Ege koylarında tatil yapan çift oğulları ile bol bol fotoğraf paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda oğlunun kendisine benzediğini söyleyen Bonomo'nun Roman ile paylaşımı ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Minik Roman kahkahalarla gülünce...

Oğlu Roman'ı 'Seni yalar yutarım' diyerek kahkahalara boğan Can Bonomo'nun paylaşımı sosyal medyadaki mizah sayfasında defalarca paylaşıldı.

'Babasının kopyası' diyen de oldu annesine benzeten de...

Sosyal medya kullanıcıları minik Roman'ı babasına çok benzetti. Ancak bazı kullanıcılar hem anneye hem babaya benzerliğin söz konusu olduğunu ifade etti.



İşte o yorumlardan bazıları...





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