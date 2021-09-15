ATV Milyoner'de salep sorusu şoku! Seyirci yanıtı görünce inanamadı

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne 'salep' sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yarışmaya damga vuran yarışmacı ise 49 yaşındaki Hanife Akmaz oldu. Yarışmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Akmaz, yarışmaya Arapçadan dilimize geçen 'salep' kelimesinin gerçek anlamını soran soruyla veda etti. İzleyiciler 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce adeta gözlerine inanamadı.