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Sakarya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Hortumu fark eden vatandaşlar sahilden adeta bir film gibi izleyerek kayıt altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinin açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu.

Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar adete bir film gibi izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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