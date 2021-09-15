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Ordu'da balkonda otururken neye uğradığını şaşırdı! Ansızın eve bakın ne girdi

İhlas Haber Ajansı

ORDU'da akşam saatlerinde ansızın eve giren şahin şaşırttı.

Şahincili Mahallesi'nde oturan Salih Tepe ve ailesi evlerinin penceresinden hızla içeriye giren şahinin şaşkınlığını yaşadı. Evin içerisinde bir süre uçmaya çalışan şahin, yakalanarak dışarıya salındı. Şehrin göbeğinde evine giren şahinin şaşkınlığının yaşadığını dile getiren Salih Tepe, "Akşam saatlerinde evimin balkonunda oturuyordum. Birden ne olduğunu anlamadığım bir şey bana çarptı ve beni yere düşürdü. Sonrasında eve yetişkin şahinin girdiğini gördük. Bir süre odalarda dolaşan şahini yakalayarak yeniden dışarıya yara almadan saldık" dedi.

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