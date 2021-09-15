Esnaf 'Millet İttifakı'nda sorun var mı' diye sordu Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığı için söz verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Ardahan'da esnaf ziyareti sırasında bir esnaf, "Millet İttifakı’nda sorun var mı?" diye sordu. Hiçbir sorun olmadığını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da herkese söz verdi: "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve partililerle ilk olarak Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde bir esnafın "Millet ittifakı neler oluyor, bir sorun var mı?" sorusu üzerine Meral Akşener, "Hiçbir sorun yok" dedi. Ardından da Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili herkesin önünde söz verdi. Ardahan esnafıyla Akşener arasında şu diyaloglar yaşandı:

- Akşener: Esnaf elektrik paralarından çok şikayet ediyor. Benim gezdiğim yerler, hangi işi yaparsa yapsın. İster bunu satsın, isterse yemek satsın. Çok şikayet ediyor; bu bir. İkincisi; dükkanlar eğer kira ise stopajdan çok şikayet ediyor. Bir de pandemide hibe yardımı yerine kredi kullanılmasından, şimdi kredilerin faizleri işliyor. Ertelendi ama başlayacak. Sizin kredi borcunuz var mı?

Onu boş verin de Millet İttifakı ne olacak?

Esnaf: Ya tabii ki. Şimdi devlet şu an diyor ki KOSGEB, şu, bu. Ya herkese versin, KOSGEB nedir? Burası 400 milyara (bin) mal oldu bana. Ben devletten bir kuruş herhangi bir şey almadım. Ben anlamıyorum ki KOSGEB’i, kim alıyor? KOSGEB’i söyler misiniz kim alıyor? Başkanım işi boşver. Zaten siz bizden daha iyi biliyorsunuz bütün esnafın halini. Millet ittifakı ne oluyor, siz onu söyleyin.

Akşener: İyi gidiyor.

Esnaf: İyi gidiyor değil mi? Problem yok değil mi?

Akşener: Hayır, tabii ki yok.

Yok cevabını alan esnaf 'oh içim rahat etti' dedi

Esnaf: Tamam. Biz her gün takip ediyoruz da uzun zamandır. Öyle bir şey olmayacak değil mi?

Akşener: Yok, yok.

Esnaf: İçim rahat etti. İş olur bir şekilde o önemli değil.

Akşener: Yok yok.

Esnaf: Bizim geleceğimiz önemli, çocuklarımız önemli.

Cumhur ittifakı duygusal bir ittifak, bizimki daha rasyonel...

Akşener: Yok, yok. Bak şöyle. Neden yanılıyor biliyor musunuz herkes? Şimdi Cumhur İttifakı’nın iki büyük, yani resmi iki ortak var. Biri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi bir de Büyük Birlik var. Vatan Partisi yandan. Dört siyasi partinin birbiriyle olan ilişkisi tek bilek, et, tırnak. Tek yürek vaziyetinde. Dolayısıyla daha duygusal bir ittifak. Bizimki daha rasyonel, daha gerçekçi bir ittifak. Sizlerin problemlerine daha iyi elbette farklı çözümlerimiz olacak. Yani kurumsal yapılarımızı biz muhafaza ediyoruz. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. ‘Ben senin için ölürüm’ demiyoruz birbirimize ama biz sizin taleplerine, yani seçmenin taleplerine uygun tavır koyuyoruz. Bir şey daha var. Bizde demokrasi var. Hem CHP’de hem bizde demokrasi var. Bir de bizim arkadaşlarımız liderlerinden korkmuyor. Belediye başkanından milletvekiline, il başkanından genel başkan yardımcısına herkes hür, bağımsız.

Senin gibileri hayal kırıklığına uğratmayacağım

Esnaf: Şu tablo çok güzel. CHP, belediye başkanımız burada, siz buradasınız. Sanki bir bütünüz. Değil mi? Öyle olacağız inşallah. Bizi korkutmayın lütfen. Her şey inşallah iyi olacak. Her şey çok güzel olacak inşallah.

Akşener: Adın ne senin?

Esnaf: Olgun benim ismim.

Akşener: Merak etme.

Esnaf: Tamam.

Akşener: Bak arkadaş, ben bu ülkenin, herkesin huzurunda söylüyorum. Bu ülkenin, senin gibilerin, bu ülkenin önünü tıkamayacağım. İki; senin gibileri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Daha bunun ötesi var mı oğlum?