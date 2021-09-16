BIST 1.433
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 484,56
DÜNYA

Çin'deki 6 büyüklüğündeki depremin görüntüsü çıktı! 3 ölü, 60 yaralı

ÇİN'in Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 60 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezine göre ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinin Luxian ilçesinde yerel saatle 04.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kentin acil durum yönetim bürosu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. 700'den fazla evin hasar gördüğü depremde şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi.

Yerel yetkililer, depremden etkilenen 6 bin 900'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Demiryolu yetkililerine göre Luzhou yüksek hızlı tren istasyonu kapatılırken, tüm kömür madenlerine yeraltı operasyonlarını durdurma ve madencileri tahliye etme emri verildi. Depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı: Peki Derin ne olacak?
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı: Peki Derin ne olacak?
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Ece Seçkin Çağrı Terlemez evlendi 4 gelinlik giydi hepsini hediye edecek
Ece Seçkin Çağrı Terlemez evlendi 4 gelinlik giydi hepsini hediye edecek
Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı
Sakarya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Sakarya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık
Esnaf 'Millet İttifakı'nda sorun var mı' diye sordu Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığı için söz verdi
Esnaf 'Millet İttifakı'nda sorun var mı' diye sordu Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığı için söz verdi
Ordu'da balkonda otururken neye uğradığını şaşırdı! Ansızın eve bakın ne girdi
Ordu'da balkonda otururken neye uğradığını şaşırdı! Ansızın eve bakın ne girdi
Olay yeri Aksaray! Kız kardeşinin videosunda gördüğü çocuğu öldüresiye dövdü
Olay yeri Aksaray! Kız kardeşinin videosunda gördüğü çocuğu öldüresiye dövdü