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Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı: Peki Derin ne olacak?

KANAL D Sadakatsiz dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı yeni sezona bomba gibi bir girişi yapacağının sinyalini daha fragmanda bile hissettiren Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Volkan'ın Derin'i, sakat olmasına rağmen, hayatının hiç bir alanına dahil etmemeye niyetini açıkça göstermesi izleyiciyi çileden çıkardı!

KANAL D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz’in yeni sezonda yayınlanacak yeni bölümü yani 32nci bölümünün fragmanı yayınlandı.



Sadakatsiz'in yeni sezon ilk bölüm fragmanında, Asya karakterini canlandıran Cansu Dere'nin yeşil elbisesi sosyal medyada çok beğenilirken, fragmanın girişinde "Neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim…" repliği sosyal medyada dilden dile dolaştı.



Dizinin fragmanında sosyal medyayı adeta çileden çıkaran bir detay yer aldı. Volkan'ın, bir masada otururken, hayatını adeta özetlediği ve planlarından bahsettiği anda Derin'i hiç bir şekilde hesaba katmaması, yeni hayatını, Derin'den olan kızı Zeynep, oğlu ve Asya üzerine kurgulaması ancak Derin'den söz bile etmemesi izleyiciyi çıldırttı.



Derin karakteri her ne çoğu izleyici tarafından çok sevilmese de, Derin'in Volkan tarafından haksızlığa uğratılması ve ilişkilerinin başından bu yana yalanlarla genç kadının hayatını bambaşka bir noktaya sürüklemesi, pek çok izleyicinin Volkan karakterinden nefret etmesine neden olmuştu.

Dizi 22 Eylül Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak...

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