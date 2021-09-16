BIST 1.433
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 484,56
DÜNYA

Futbol maçında sürpriz ziyaretçi! Görenler telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı

HİNDİSTAN'ın Odisha eyaletindeki ormanlık alanda bulunan ayıların futbol topuyla doyasıya eğlendiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Nabarangpur bölgesinin Sukhigaon köyünde amatör bir futbol maçı, iki sürpriz ziyaretçiyle yarıda kaldı. Açık alanda futbol maçı yapan bir grup genç, ormanlık alandan iki ayının kendilerine doğru yaklaştığını fark etti ve topu bırakarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ancak ayıların topla oynamaya başladığını gören gençler, zararsız olduklarını anlayınca o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntülerde, anne ve yavru ayının futbol topuyla oynamaktan büyük keyif aldığı ve paslaştıkları görüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral olurken, ayıların bir süre sonra topla birlikte alandan uzaklaştığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çin'deki 6 büyüklüğündeki depremin görüntüsü çıktı! 3 ölü, 60 yaralı
Çin'deki 6 büyüklüğündeki depremin görüntüsü çıktı! 3 ölü, 60 yaralı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı: Peki Derin ne olacak?
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı: Peki Derin ne olacak?
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı
Selçuk Bayraktar: Beni de engellemeye çalıştılar
Selçuk Bayraktar: Beni de engellemeye çalıştılar
Sakarya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Sakarya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık
Esnaf 'Millet İttifakı'nda sorun var mı' diye sordu Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığı için söz verdi
Esnaf 'Millet İttifakı'nda sorun var mı' diye sordu Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığı için söz verdi
Ordu'da balkonda otururken neye uğradığını şaşırdı! Ansızın eve bakın ne girdi
Ordu'da balkonda otururken neye uğradığını şaşırdı! Ansızın eve bakın ne girdi