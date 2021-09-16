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POLİTİKA

Antalya'da Gelecek Partisi yöneticisi kadın ile eşi ve çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattılar

Gelecek Partisi Konyaalti Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan, eşi ve 12 yaşındaki kızı sitede besledikleri sokak köpekleri nedeniyle palalı, sopalı, silahlı saldırıya uğradı. 

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ile eşi ve 12 yaşındaki kızına sokak ortasında palalarla saldırdılar. Başaslan'ın baktığı sokak köpekleri nedeniyle başlayan tartışma sonrası yaşanan kavgada küçük kızın çığlıkları ortalığı çınlattı. Başaslan yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu. 

- Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektro şok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan SİLAHLA ateş edip ardından aşağıya inip “PALA, SOPA VE SİLAH ile saldırdı. Eşimde kırık, bende, kızımda kesikler mevcut. 

- Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşimin kafasına vuruyor!2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'seni burda keserim' diyor, hepsinin görüntüleri mevcut!

- Bu görüntüde birileri polis çağırdık diyorlar orda da “polisinde a… koyarım" diyecek kadar cesurlar. Polislerin yanında da tehdit devam etti ayrıca biz bu saate kadar hastanelerde, ifadelerdeyken onlar ifadeye bile götürülmedi henüz! Ölmemiz mi lazım! Erkekliği 4 kişi bir aileye saldırmak sananlar yargılanacaksınız!

- Olayların çıkış sebebi G.Ş isimli “Özel eğitim merkezinde” Öğretmenlik yapan ve köpeklere elektro şok ile saldıran site yöneticisi! Bu görüntüleri yayınlamadım belki düzeltiriz dedim ama insan değiller. Site WhatsApp grubunda bu palalı ve silahlı şahısları üstümüze salan kişi!

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