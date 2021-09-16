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Atv Müge Anlı'da büyük kavuşma! 'Kendimi Roma'yı fethetmiş gibi hissediyorum'

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında filmleri aratmayan bir 'aile arayışı' ekranlara getirildi. Gerçek ismi Vedat Şen olan ve 33 yıl önce annesinin camii avlusuna bırakmasının ardından Alman bir aile tarafından evlatlık alınıp bir Hristiyan olarak büyütülen Alexander Schlienbecker Müge Anlı'nın programında anne-babasını buldu.

ATV Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında film senaryolarını gölgede bırakacak bir hikaye ele alındı. Müge Anlı, "Annem bizi camiye bıraktı Allah'a emanet etti" diyen Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! 33 yıllık hasret Atv canlı yayınında son buldu. İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önünde terk edilen Vedat Alexander'ın babası ve annesini bulan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan programında fimlleri aratmayan anlar yaşandı.

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