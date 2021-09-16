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TRT1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Twitter'da TT oldu oyuncu kadrosu bomba

'TRT1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne zaman başlıyor saati kaçta' sorusu sosyal medyada günün en çok merak edilen konusu haline geldi TRT1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi fragmanındaki aksiyon sahneleriyle seyirciyi heyecanlandırdı. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

TRT1 'de bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşacak olan 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisi için geri sayım başladı. Fragmanı bile izleyicide büyük bir merak ve heyecan uyandıran dizi Twitter'da TT oldu. Fragmanda yer alan profesyonel aksiyon sahneleri izleyicinin nefesini kesti.  Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı perşembe akşamı yani bu akşam TRT1'de ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 4 kardeşlerin denizlere nasıl hakim olduklarını anlatılacak. İşte, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ve dizinin konusu...

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