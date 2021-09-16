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CHP

CHP'li belediye başkanı Vahap Seçer kahvehane ziyaretinde konuştu: Herkes haddini hukukunu bilsin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kahvehane ziyaretinde vatandaşlara hitabı tepki çekti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kahvehane ziyaretinde bir vatandaşın kendisine meramını anlattığı sırada müdahale ederek kibirli bir ses tonuyla ortamdaki gürültüyü susturma girişiminde bulundu.

Seçer'in "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin." sözlerine sosyal medyada yorum yağdı.

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