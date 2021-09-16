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Aldattı iddiasıyla deliye döndü! Ankara'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Erhan T., kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan Erhan T.'ye çevredekiler linç girişiminde bulundu. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi E.T.'nin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Silah sesi üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Restoranın camları parçalanırken, saçmaların isabet ettiği Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile Özgür adlı çalışanlar yaralandı. 

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erhan T., polislerin gelmesi üzerine tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkıştı. Erhan T., bir süre bu şekilde kendisini öldüreceğini söyleyerek polis ve sağlık ekiplerini yaklaştırmadı. Daha sonra ikna edilen Erhan T., tüfeği bırakarak teslim oldu. Erhan T. gözaltına alındığı sırada çevredeki kalabalık linç girişiminde bulundu. Polis, şüpheliyi güçlükle kalabalığın arasından çıkarıp, ekip aracına götürdü. Kalabalık Erhan T.'nin otomobilini de tekmeleyerek yumrukladı.


3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenilen E.T. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaymakamlıktan açıklama
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsi husumetten kaynaklandığı değerlendirilen nedenlerle, bugün bir şahsın ilçemizdeki bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açması sonucu işletmede çalışan 3 kişi yaralanmıştır. Can kaybının yaşanmadığı olayda yaralananlar tedavi altına alınmıştır" dedi.

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