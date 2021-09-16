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Hamza Dağ'ın açıkladığı anket sonuçları inandırıcı mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan'ın sorularını yanıtladı.

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili Dağ, 'Siz yolda giderken birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı nasıl oluyorsa aynı şeyi sosyal medya üzerinden değerlendirdiğiniz zaman müeyyidesi olması gerekiyor.' dedi. 

Cumhur İttifakı'nın oy oranıyla ilgili Hamza Dağ, 'Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP kendi oy oranımızı artırmaya bakıyoruz. Ve bugün itibarıyla 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle ben 2023 seçimlerde 2018'den daha fazla oyla inşallah ipi göğüsleyen yine Cumhur İttifakı olacak' ifadelerine yer verdi.

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