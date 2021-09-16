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Şişli'de kocanın yaptığı isyan ettirdi! Darbettiği karısının suratına tükürdü

ŞİŞLİ'de bir kişi, evliliklerinde yaşadıkları sorunu konuşmak için iş yerine gelen karısını, müşterilerinin gözü önünde döverek yüzüne tükürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olaydan sonra uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen dün akşam eve gelen koca, boşanmak isteyen eşine bıçakla saldırmak istedi.

Olay, geçtiğimiz 14 Ağustos günü Şişli’deki bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evliliklerinde sorun yaşayan Mahteri B., kocası Ahmet B. ile konuşmak için işlettiği çay ocağına gitti.

Eşini karşısında gören Ahmet B. Konuşma sırasında önce eşine hakaretlerde bulundu, daha sonra ise müşterilerin gözü önünde eşinin yüzüne tükürerek darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle Ahmet B. eşi Mahteri B.’yi bıraktı. Yaşanan olay sonrasında polise giden kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

Uzaklaştırma kararına rağmen Ahmet B. dün akşam saatlerinde eşinin evine giderek hakaretler savurup bıçakla tehdit etti.

Eşinin yüzüne tükürüp darp ettiği anlar kamerada
Şişli’de konuşmaya gelen eşinin yüzüne tükürüp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının konuşmak için iş yerine geldiği, adamın ise kalkarak kadının yüzüne tükürüp darp ettiği görülüyor.

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