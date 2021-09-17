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MEDYA

Kazara Aşk 12. bölüm fragmanı

Kazara Aşk dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Kazara Aşk'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kazara Aşk 23 Eylül 2021 Perşembe akşamı Star'da...

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken oyuncu kadrosunda ise Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor. 

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