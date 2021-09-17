Orhan Gencebay'ın oğlunun düğününde ünlü çiftlerden romantik dans

Arabesk müziğin dev ismi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, uzun süredir beraberlik yaşadığı Seda Han’la Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturdu. Düğüne ünlüler akın etti ve gece boyunca birbirinden renkli görüntüler paylaşıldı.

Yılların usta sanatçısı Orhan Gencebay'ın Gökhan Gencebay dünya evine girdi. Oğlu Gökhan Gencebay'a Çırağan Sarayı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bir düğün yapan Orhan Gencebay sanat camiasından dostlarını düğünde ağırladı. Sosyal medyada ünlülerin akın ettiği düğüne dair fotoğraflar paylaşıldı. 'Yılın düğünü' olarak nitelendirilen gecede ise damat Gökhan Gencebay'ın sakallarının oldukça uzun olmasına sosyal medyada eleştiriler yapıldı. En çok eleştirilen bir diğer konu ise Gökhan Gencebay'ın Sevim Emre'nin oğlu olduğuna dair haberler oldu... Pek çok sosyal medya kullanıcısı Gökhan Gencebay'ın Sevim Emre'nin oğlu olmadığını vurgularken, magazin sayfalarında ve ünlülerin paylaşımlarında en çok dikkat çeken yorumlardan biri de düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmemesi yönünde oldu.