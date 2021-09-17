BIST 1.418
DOLAR 8,53
EURO 10,05
ALTIN 483,94
MAGAZİN

Orhan Gencebay'ın oğlunun düğününde ünlü çiftlerden romantik dans

Arabesk müziğin dev ismi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, uzun süredir beraberlik yaşadığı Seda Han’la Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturdu. Düğüne ünlüler akın etti ve gece boyunca birbirinden renkli görüntüler paylaşıldı.

Yılların usta sanatçısı Orhan Gencebay'ın Gökhan Gencebay dünya evine girdi. Oğlu Gökhan Gencebay'a Çırağan Sarayı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bir düğün yapan Orhan Gencebay sanat camiasından dostlarını düğünde ağırladı. Sosyal medyada ünlülerin akın ettiği düğüne dair fotoğraflar paylaşıldı. 'Yılın düğünü' olarak nitelendirilen gecede ise damat Gökhan Gencebay'ın sakallarının oldukça uzun olmasına sosyal medyada eleştiriler yapıldı. En çok eleştirilen bir diğer konu ise Gökhan Gencebay'ın Sevim Emre'nin oğlu olduğuna dair haberler oldu... Pek çok sosyal medya kullanıcısı Gökhan Gencebay'ın Sevim Emre'nin oğlu olmadığını vurgularken, magazin sayfalarında ve ünlülerin paylaşımlarında en çok dikkat çeken yorumlardan biri de düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmemesi yönünde oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan evlendi Çırağan'a ünlü yağdı!
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan evlendi Çırağan'a ünlü yağdı!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Fatih Terim İtalyanca soruyu tercüme edip aynı dille cevapladı
Fatih Terim İtalyanca soruyu tercüme edip aynı dille cevapladı
Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı
Yasak Elma 112. bölüm fragmanı
Yasak Elma 112. bölüm fragmanı
Teşkilat 15. bölüm fragmanı
Teşkilat 15. bölüm fragmanı
Şişli'de kocanın yaptığı isyan ettirdi! Darbettiği karısının suratına tükürdü
Şişli'de kocanın yaptığı isyan ettirdi! Darbettiği karısının suratına tükürdü
Prof. Dr. Celal Şengör rahat tavırlarla anlattı! 'Saniye'nin eteğini kaldırdım kı*ına tokat attım'
Prof. Dr. Celal Şengör rahat tavırlarla anlattı! 'Saniye'nin eteğini kaldırdım kı*ına tokat attım'
FOX Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de Yeşim Çelik yarışmacıyı kovdu
FOX Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de Yeşim Çelik yarışmacıyı kovdu