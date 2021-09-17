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Adana'da eşi covid-19'a yakalandı damat seslendi: Faydasını göremedik

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da Gülüzar İmir adlı gelin düğünden kısa bir süre sonra korona virüse yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ramazan İmir, eşinin hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Korona virüse yakalanan ve Yüreğir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden eşini hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan damat Ramazan İmir, eşinin birinci doz Sinovac aşısını olduktan sonra ikinci doz aşısını olmadan korona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini kaydetti.

Kendisinin de Biontech aşısını yaptırdığını ve hastalığı hafif şekilde atlattığını belirten Ramazan İmir, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. İmir, “Geçtiğimiz Pazar düğün yaptık. Eşim birinci doz Sinovac aşısını oldu fakat faydasını göremedik. Ben Biontech aşımı oldum ve rahatım. Ama eşim ikinci doz aşısını olmamıştı. Şuan hastalığını ağır geçiriyor. Herkesi ikinci üçüncü doz aşısını olmaya davet ediyorum” dedi.

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