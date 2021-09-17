Yaşar İpek'ten THY isyanı: Diyarbakır uçağı Urfa'ya indi, 6 saattir havadayız!

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek konser vermek üzere Diyarbakır'a doğru yola çıktığı Türk Hava Yolları (THY) uçağının Şanlıurfa'ya inmesine, uçak içinde çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak isyan etti. İpek 6 saat havada kaldıklarını iddia etti!

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, Diyarbakır konseri için dün akşam 7’de kalkan Türk Hava Yolları (THY) Diyarbakır uçağının Şanlıurfa’ya inmesine isyan etti. İpek, uçak içinde çektiği tepki videosunu “Urfa’ya indirdiler bizi. Diyarbakır’da yaprak kıpırdamıyor, rüzgar var diyorsunuz…Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı riske attın THY" notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.