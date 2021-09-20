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Konya’da yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Konya’da yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 14 kişi yaralandı

KONYA'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün refüje devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya - Adana Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den İzmir'e seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki 12 AH 333 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 28'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 31 kişiden sürücü Mehmet A. ile 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet A'nın sağlık durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdikten sonra sürücü Mehmet A'nın direksiyona geçtiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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