Cumhurbaşkanı Erdoğan 'koronadan daha ölümcül, DEAŞ'tan farkı yok' deyip tüm dünyayı uyardı

Kovid-19 salgınının, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam düşmanlığı Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu. İki yıllık zorunlu bir aranın ardından tekrar dostlarla buluşmaktan memnun olduğunu dile getiren Erdoğan, şairin "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bizim de gönüllerimiz arasında gözle görülmeyen yollar var. Binlerce kilometre uzakta olsak da kalplerimiz bir ve beraber çarpıyor. Çünkü bizler birbirini sadece Allah için seven, birbirine Allah için muhabbet besleyen insanlarız. Bizler aynı dine, aynı peygambere inanan, aynı mukaddes kitaba ittiba eden, aynı kıbleye yönelen bir ümmetin mensuplarıyız. Ten renklerimiz, kökenlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı olsa da her gün beş vakit göğe yükselen Ezan-ı Muhammedilerimiz birdir."

"Salgın sebebiyle sancılı günler yaşandı"

İnsanlığın son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşandığını ifade etti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 4,6 milyonu bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Covid-19 küresel sistemdeki çarpıklıkları ortaya çıkardı

Tedavi imkanları geliştikçe, aşıya erişim arttıkça bu hastalığın zamanla etkisini yitireceğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Ancak asıl mesele salgının daha da derinleştirdi diğer sorunlarla mücadele etmektir. Kovid-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte maskeden solunum cihazına ve ilaca kadar, üretime dayalı her konuda dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Pek çok yerde ve pek çok defa insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık."

TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunacağız

"Afrika'dan Asya'ya halen ilk doz aşıya dahi ulaşamayan 100 milyonlarca insan var. Türkiye olarak Peygamber Efendimizin aleyhisselatu vesselam 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' tavsiyesinden hareketle elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdiye kadar elimizdeki imkanları 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla, hatta yurtdışından temin ettiğimiz aşıların bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile paylaştık. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TURKOVAC'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız hiç endişeniz olmasın."

Uğur Şahin ve Özlem Türeci çok güzel bir örnek

Almanya'da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdikleri aşı sayesinde Kovid-19'la mücadeleye verdikleri desteğin, bu süreçte Türk Milletini gururlandıran bir başka gelişme olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma olan katkıları bakımından çok güzel bir örnektir." dedi.

İslam düşmanlığı virüsü Covid-19'dan daha ölümcül

İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha ölümcül ve sinsi bir başka virüsle daha mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "Bu virüsün adı İslam düşmanlığı virüsüdür. Senelerce demokrasinin ve özgürlüklerin beşiği olarak örnek gösterilen ülkelerde bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siyaseti esir aldı. Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

İslam düşmanlığının DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur

Zihniyet itibarıyla DEAŞ'tan hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin farklı toplum katmanlarında kök saldığını gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birçok ülkede inancından, dilinden, isminden veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan vakalar haline geliyor. Sizler bu atmosferi 11 Eylül terör saldırısının akabinde bizzat yaşadınız, bizzat tecrübe ettiniz. Sorumsuz siyasetçiler eliyle körüklenen nefret ikliminin toplumda nasıl derin yaralar açabileceğine bizzat şahit oldunuz. Ancak karşılaştığınız onca haksızlığa ve ayrımcılığa rağmen hukuktan, meşruiyetten, demokratik siyasetten asla vazgeçmediniz. Müslümanları ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya çalışanlara cevabınızı içinde bulunduğunuz topluma daha fazla katkı sunarak verdiniz. Müslümanları zayıflatmaya yönelik hamleleri birliğinize, beraberliğinize, kardeşliğinize sahip çıkarak aştınız. O zorlu imtihan günlerinde ortaya koyduğunuz basiret, feraset ve gayretle diasporadaki Müslümanların örnek alması gereken bir duruş sergilediniz."

"Hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse de bireysel olarak İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini gördüğünü ve bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahip olduğunuz bu engin tecrübeyle nefret suçları ve kültürel ırkçılıkla mücadeleye daha fazla katkı vermeniz çok önemlidir. Türkiye olarak biz de uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz." dedi.

"Hakikat güneşinin karşısında hiçbir yalan duramaz"

ABD Başkanı Joe Biden ile haziran ayında Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşmede, iş birliğini her alanda güçlendirmek için birlikte çalışma yönündeki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Amerika'daki elçileri olarak Türkiye-Amerika ilişkilerinin öneminin ve potansiyelinin Amerikalı dostlarımıza anlatılmasında sizlere önemli görevler düşüyor. Türkiye karşıtı lobilerin yürüttüğü habis faaliyetleri, aslı astarı olmayan karalama kampanyalarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bu çevrelerin çabalarının akim bırakılmasında sizlerin çalışmaları büyük önem taşıyor. Sizden PKK, YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü Amerikalı dostlarınıza bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam etmenizi bekliyoruz. Burada bir hususun altını tekrar çizmek isterim; ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşinin karşısında hiçbir yalan duramaz. Takiye ve tedbir kılıfı altında karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır. Bizim görevimiz demokrasi ve insanlık düşmanı bu çetenin mensuplarının hukuk ve adalet önünde hesap vermelerini sağlamaktır."

Bu gurur abidesi Müslüman Amerikan toplumunun da evi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında Maryland'de açılan Diyanet Amerika Merkezi'nin ortak çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Burayı biz sadece Türkler için yapmadık, burayı tüm Müslümanlar için yaptık. Zira mescitler, camiler belli bir kavmin değil, Allah'ın evidir ve hep birlikte orada ibadetlerimizi yaparız." dedi.

Yarın da BM binasının karşısındaki Türkevi'nin açılışını yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir. İnşallah sizlerin yeni ortak adresiniz burası olacak." diye konuştu.

Bugünkü buluşmaya ev sahipliği yapan TASC üyelerine ve gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan, "TASC'ın son dönemde etkinliğini ve görünürlüğünü giderek artırmasından duyduğum memnuniyeti de vurgulamak istiyorum. Gerek salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardımlarla, gerek 24 saat kesintisiz yayın yapan TASC TV ile gerekse FETÖ'nün asıl yüzünün Amerikalı dostlarımıza anlatılması hususunda gösterdiği kararlı duruşta öne çıkan TASC'ı başarılı faaliyetlerinden ötürü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti. The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Programdan notlar

Konferansın açılışında konuşan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Halil Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umut, mazlumun sesi, istikrar ve iç barışın savunucusu, yardımın eli olduğunu söyledi.

New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj da Erdoğan’ın sadece 80 milyonluk Türkiye’nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konferansa gelişinde sevgi gösterisinde bulunuldu.

Konferans öncesinde, TASC'ın çalışmalarına ilişkin video gösterimi yapıldı, Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuşmasının ardından TASC Eşbaşkanı Mutlu tarafından hediye takdim edildi. TASC yönetim kurulu üyeleriyle aile fotoğrafı çektiren Erdoğan, ABD Türk Toplumuna başarı ödüllerini verdi.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.