BIST 1.401
DOLAR 8,70
EURO 10,19
ALTIN 490,31
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

ABD’de polis ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu

ABD’de polis ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu

ABD’nin New Jersey eyaletinde Eduardo Matute adlı polis, geçen Cumartesi günü bir kişinin ikinci kat balkonundan attığı 1 aylık bebeği yere düşmeden yakalayarak kurtardı.

Abone ol

Hudson İlçe Savcılığı yaptığı açıklamada, Jersey City kentinde 18 Eylül günü bir apartmanın ikinci katındaki bir kişinin 1 aylık bebeği aşağı atmakla tehdit ettiğini ve polisin ihbar üzerine olay yerine geldiğini belirtti.

Savcılık, polisin önce balkondaki kişiyle arabuluculuk yapmaya çalıştığını ancak şüpheli şahsın bebeği ikinci kat balkonundan yine de attığını ve Eduardo Matute adlı polisin hızlı davranarak bebeği yere düşmeden tuttuğunu ifade etti.

Savcılık sosyal medya hesabından “Bugün bu bebeği güvende tutmak için kahramanca davranan Jersey Şehri Polis Memurlarının çabaları için minnettar hissediyoruz. Teşekkürler JCPD!” mesajını paylaştı.

  

Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop ise yaptığı açıklamada polise teşekkür ederek “Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek bebeği yakalamayı başardı. Neyse ki bebeğe fiziksel bir zarar gelmemiş” ifadelerini kullandı. Zanlının cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve çocuğun sağlığını tehlikeye atmak suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
 İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı
 İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sabıkalı çıkınca nişanlısı evlenmekten vazgeçti! Kapısına dayanınca ölümden döndü
Sabıkalı çıkınca nişanlısı evlenmekten vazgeçti! Kapısına dayanınca ölümden döndü
Konya’da yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 14 kişi yaralandı
Konya’da yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 14 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'koronadan daha ölümcül, DEAŞ'tan farkı yok' deyip tüm dünyayı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'koronadan daha ölümcül, DEAŞ'tan farkı yok' deyip tüm dünyayı uyardı
Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu
Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu
Giresunspor ile Konyaspor eşitliği bozamadı
Giresunspor ile Konyaspor eşitliği bozamadı
Hatayspor konuk ettiği Kayserispor'u devirdi
Hatayspor konuk ettiği Kayserispor'u devirdi
Başakşehir Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'nın şehit ettiği sivil sayısı 408
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'nın şehit ettiği sivil sayısı 408