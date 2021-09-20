Uğur Şahin 'çocuklar için korona aşısı hazır' dedi! Türkiye'de aşı merkezi düşünüyor

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, “Türkiye’de aşı üretim tesisi kuracak mısınız?” sorusuna da yanıt verdi.

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Dünyada en etkili Covid-19 aşısını bulan BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Köln Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırıldı. Şahin burada çocuklar için koronavirüs aşısı müjdesi verip, Türkiye'ye aşı tesisi kurmayı düşündüğünü açıkladı.

Çocuklar için korona aşısı hazır!

Prof. Dr. Uğur Şahin, çocuklara aşının hazır olduğunu bildirdi. Prof. Şahin, "Aşı için vereceğimiz dosyalar incelendikten sonra aşılar aralıkta kullanılabilir" dedi.

Türkiye'ye aşı tesisi düşünüyorum

"Türkiye'de aşı merkezi kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da Şahin "Onu sonra görüşürüz. Birkaç ay sonra onun üzerinde duracağız" karşılığını verdi. Sabah gazetesinin "Yani olumlu bir gelişme var mı?" sorusuna Şahin, "Düşünüyorum" diye cevap verdi.