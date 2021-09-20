Yoğun bakımlar hamilelerle dolup taşıyor! Uzmanlar artık isyanda: Kınıyoruz!

Son günlerde birçok ilden corona virüse yakalanan anne adaylarıyla ilgili acı haberler geliyor. "Hamilelerin aşı olması iki kat önemli" uyarısında bulunan uzmanlar, hamileliğin her ayında aşı olunabileceğini belirtiyor. Aşı olmayın diyen hekimleri de kınıyorlar.

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Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Kliniği Şefi Prof. Dr. İsmail Cinel, son dönemde yoğun bakımda yaşanan acı tablolara dikkat çekerek “Yoğun bakımlar son 20 gündür hamilelerle dolup taşıyor. Herkes Aşı olmalı ama hamilelerin olmaları 2 kat önemli çünkü hamilelerde immünolojik bazı değişiklikler eşlik ediyor. Çok üzücü tablolarla karşılaşıyoruz. Bazen bebeği kurtarıp anneyi kurtaramadığımız oluyor. Her ikisini kaybettiğimiz durumlarla da karşılaşıyoruz. Belli bir haftaya ulaşan hamilelerde ise bebeği kurtarsak, bebek annesiz kalıyor. O yüzden iki can birden kaybediyoruz.” dedi.

Aşı olmayın diyen hekimleri kınıyoruz

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke de, hamileliğin her ayında aşı olunabileceğini, ancak hassas geçiren anne adaylarının ilk 3 aydan sonra olabileceğini açıkladı. Aşı karşıtı açıklama yapan doktorların toplumsal bir hata yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karateke, ölüm oranlarının hamilelerde çok yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Biz TJOD olarak kendi dernek üyelerimizden hiç ‘Aşı olmayın’ önerisinde bulunan bir doktor olduğunu duymadık. Ancak hamilelere aşı olmamayı öneren hekimleri kınıyoruz. Toplumsal bir hata yapıyorlar.

Gebelerde ölüm riski daha fazla

Gebelerde COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma gitme, ölüm oranları çok daha yüksek. Maalesef ne yapacağımızı şaşırdığımız, üzücü tablolar ile karşılaşıyoruz. CovId-19 aşılarının hamilelere ya da bebeğe olumsuz bir etkisi olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Zaten tetanoz aşısı gibi aşıları yıllardan beri hamilelikte uyguluyoruz. MRNA aşıları için ise yurtdışında hamilelere yapılmış ve çalışmaları da yayınlanmıştır. mRNA kimsenin DNA’sına entegre olup DNA’yı bozmaz.”

Hamileler ne zaman aşı olabilir?

Prof. Dr. Ateş Karateke, COVID-19 aşısına dair akıllardaki soruları şöyle yanıtladı:

Gebe kalmayı düşünen kadınlara, hamilelikten önce aşı olmalarını öneriyoruz. Çok hassas olan hamileler 3 aydan sonra aşı olabilir. İlk dozunu olan hamileler ise ikinci dozlarını 12 haftadan sonra yaptırabilir.

Koronada erken doğum riski fazla!

İstanbul Tabip Odası ve TJOD ortak bir açıklama yaparak, hamilelerde aşının önemine dair bazı önemli veriler paylaşmıştı.

Buna göre;

18 ülkeden 2 bin 130 kadının dahil edildiği bir araştırmada COVID-19 geçiren gebelerde anne ölümü, preeklampsi ve erken doğum riski, geçirmeyenlere göre daha yüksek. Hem Alfa hem de şu an ülkemizde baskın olan Delta varyantının gebelerde sonuçları daha ağır.

Emziren de aşı olmalı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “COVID-19’un daha genç yaşlara inmesiyle gebelerde de hastalığın görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak gebelerde ölümler görülmektedir. Hamilelik, hem koronavirüse bağlı ciddi hastalık riskini hem de erken doğum riskini artırır. COVID-19 gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin COVID-19’a karşı aşılanması önerilmektedir.”