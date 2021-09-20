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Olay yeri Ordu! Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Olay yeri Ordu! Kestiği ağacın altında kalarak öldü

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 3 çocuk babası Süleyman Güler (35), hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Güler, bahçesindeki ağacı kestiği sırada ağaç devrilince altında kaldı.

Ağır yaralanan Güler, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Güler, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güler'in cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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