Mihriban Hurmacı kimdir kaç yaşında Özer Hurman'cın eşi ne iş yapıyor?

Birçok takımda forma giyen futbolcu Özer Hurmacı, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'dan boşanacağını duyurdu. Boşanma gerekçesi ise pes dedirtti. Astroloji haritasına göre eşi Özer Hurmacı'nın kendisini aldattığı söyleyen Mihriban Hurmacı merak edildi. Peki kimdir Mihriban Hurmacı, kaç yaşında, burcu nedir?

Abone ol

2015 yılında evlenen ve 3 çocukları olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı hakkında magazin basınına düşen haber duyanların ağzını açık bıraktı. Süper Lig'de birçok takımda forma giydikten sonra bu sezon boşta kalan Özer Hurmacı, eşi Mihriban Dinçer Hurmacı'nın astroloji nedeniyle kendisine haksız ithamlarda bulunmasından dolayı boşanma davası açtı. 35 yaşındaki futbolcu, üç çocuğunun velayetini istiyor. Peki Mihriban Dinçer Hurmacı kimdir, kaç yaşında?

Geçen sezon Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı'nın evliliği sona eriyor.

Ünlü futbolcu, Trabzonspor'da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Dinçer Hurmacı ile evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi ile teknik direktör Ersun Yanal yapmıştı.

Özer Hurmacı, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşi Mihriban Dinçer Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde, "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kuruyordu.

Mihriban Dinçer Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor'a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum'a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi.

2015 yılında futbolcu Özer Hurmacı ile evlendi. Eşi, 1 Eylül 2021 tarihinde boşanmak için dava açtı. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.