İstanbul'da aşılama oranı ne kadar? Öğretmenlerin ne kadarı aşılandı? Valilik duyurdu

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya bugün itibariyle İstanbul'da aşılama oranının yüzde 83,4'e ulaştığını söyledi.

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İstanbul Valiliği'nde “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitim sürecinin kararlı adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Şimdi sırada üniversitelerimiz var. Eğer yarınlarımızı bilimin ışığında inşa etmek istiyorsak ki buna şüphe yok, eğitim altyapımızı harcımız temelimiz sağlam olmalı. Bunun için de ne yüz yüze eğitimden, ne bilim üretmekten vazgeçemeyiz. Eğitimde teknolojik olanaklardan, hibrit eğitim modellerinden sonuna kadar yararlanıyoruz ancak bilim insanlarımızın da üzerinde durduğu gibi yüz yüze eğitim sadece mekansal bir mesele değil. Üniversiteler, ortak çalışma kültürünün geliştiği kültür sanat spor aktivitelerini yapıldığı mekanlar. Ama bu eğitim modellerinin önünde bir buçuk yıldır önemli bir engel duruyor Covid 19. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka ülkemizde görülüp Covid 19 hayatımıza girdiği andan itibaren daha önce tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşamaya başladık ve devam ediyoruz. Ancak geçen yıla göre elimizde çok güzlü bir imkan var, aşı. Bir taraftan aşılama seferberliği ile korona virüse karşı mücadele ediyoruz, diğer taraftan virüs de boş durmuyor. Geçen hafta biontech kurucuları korona virüsün uğradığı mutasyonların henüz emekleme aşamasında olduğunu, şu anda mutasyonun ilk jenerasyonu ile karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Bill Gates de dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için yüz günde aşı üretme, yüz günde de onu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğini vurguladı. Zor bir savaş ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki aşılama oranlarını da açıklayan Vali Yerlikaya, "27 Ağustos'ta İstanbul'umuz aşılamada yüzde 75'e ulaştı. Kendisine yakışan mavi renge kavuştu. Bugün itibariyle aşılama oranımız yüzde 83,4. 15 - 18 yaş arası birinci doz aşılama oranımız ise kısa sürede yüzde 49.5'e ulaştı. Yani her iki gencimizden birisi aşısını yaptırdı. Dün öğretmenlerimizin aşılama oranları açıklandı. Öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 92, ikinci doz aşı olan ve antikor kazanan öğretmen oranı yüzde 85" diye konuştu.

İstanbul'un bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 14 devlet, 44 vakıf üniversitemiz, 3 meslek yüksek okulumuz var. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrenci sayımız 1 milyon 198 bin 318 idi. Bu rakamlar arttı. Uluslararası öğrenci sayımı 56 bin 102. Üniversite öğretim üyesi sayımız ise 36 bin 905. Bizler bilim insanlarımıza güveniyor ve gençliğimize inanıyoruz. Covid 19 engelini elbirliği ile aşacağımıza da hiç şüphe duymuyoruz" şeklinde konuştu.