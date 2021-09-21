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Kocaeli TEM’de 9 araç birbirine girdi İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

Kocaeli TEM’de 9 araç birbirine girdi İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 9 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

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Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 7101 plakalı kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak yan yattı.

Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapandı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul istikameti havadan görüntülendi. Olay yerine intikal eden vinç yardımı ile devrilen kamyonetin kaldırılması ve kaza yapan araçların çekilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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