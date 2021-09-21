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DSÖ açıkladı! Covid 19'dan ölenler içinde aşısızların oranı ne?

DSÖ açıkladı! Covid 19'dan ölenler içinde aşısızların oranı ne?

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Covid-19 aşısına karşı çıkanlara sosyal medya yerine güvenilir kaynaktan bilgi almaları tavsiyesinde bulundu. Salgın nedeniyle ölenlerin yüzde 99'unun aşısını yaptırmayanlar olduğunun altını çizdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris Covid-19 aşısına karşı çıkan insanların sosyal medya yerine güvenilir kaynaklardan bilgi alması gerektiğini vurgulayarak, salgın nedeniyle ölenlerin yüzde 99'unun aşısını yaptırmayanlar olduğunu bildirdi. Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Covid-19 aşılarıyla ilgili sorularını cevapladı.

Harris, Covid-19 aşılarının etkililiklerine ilişkin, "Evet, aşılar işe yarıyorlar. Hem de çok işe yarıyorlar." dedi.

Aşıların, hastaneye yatışları, ağır hastalıkları ve ölümü önlemek için tasarlandıklarını belirten Harris, "Dolayısıyla bunu çok iyi yapıyorlar. Nüfusa baktığımızda, ne yazık ki hastanede yatanların, daha da üzücü bir şekilde ölenlerin, aşı kapsamı çok yüksek olan ülkelerde bile büyük çoğunluğu yüzde 99'u aşısız." ifadelerini kullandı.

Harris, Kovid-19 aşılarına erişimin olduğu ülkelerde aşı yaptırmamanın büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz sürekli aşıya erişimi olmayan pek çok ülke olduğunu söylüyordum. Bir Covid-19 aşısına erişiminiz varsa, bunun harika bir hediye olduğunu anlayın. Bu büyük bir ayrıcalıktır."

Sosyal medyayı dinlemeyin

Covid-19 aşılarıyla ilgili özellikle sosyal medyada çıkan haberlerden birçok kişinin endişelendiğini belirten Harris, aşılarla ilgili en sağlıklı bilgilerin güvenilir kaynaklardan edinilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harris, DSÖ ve ülkelerin sağlık bakanlıklarının internet sitelerinde aşıların güvenilirliğiyle ilgili "muazzam miktarda" bilgi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aşılarla ilgili sosyal medyadaki şeyleri dinlemeyin. Güvenilir kaynaklara başvurun. Öğrenmek için mutlaka sorularınızı sorun. Evet, ama aynı zamanda aşınızı olun. Bir aşıya erişimin varsa bu dünyadaki şanslı insanlardan birisin. Hala bu ayrıcalığa sahip olmayan o kadar çok insan var ki."

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