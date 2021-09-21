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Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan davet! Başbakan Miçotakis ve Bakoyannis ile görüştü

Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan davet! Başbakan Miçotakis ve Bakoyannis ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

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İmamoğlu sosyal medya hesabından görüşmeyi böyle duyurdu:

Bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldik. Sayın Başbakana nazik daveti için teşekkür ederim. İstanbul ve Türkiye'miz için kendisiyle verimli bir sohbet gerçekleştirdik.

Atina Belediye Başkanı ile de görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina'da barış mesajları verdi.

Türk-Yunan dostluğunun Atatürk ve Venizelos arasında başlayıp, iki ülkenin sembol sanatçıları Mikis Theodorakis ile Zülfü Livaneli gibi isimlerin katkılarıyla artarak devam ettiğini belirten İmamoğlu, “İyi niyet ve ortak akıl olduğu sürece, Türkiye ve Yunanistan’da çözülmeyecek herhangi bir konu olmadığı prensibinden hareket ediyor ve Atina ile İstanbul arasında bir barış köprüsü olmak arzusuyla yola çıkıyoruz” dedi.

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