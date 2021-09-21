Kemal Kılıçdaroğlu İmralı ile görüşecek mi? Kopan tartışma için bomba açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile Kürt sorununun çözümüne ilişkin görüşme yapabileceklerini açıklaması üzerine HDP'li Sezai Temelli'den gelen Öcalan ile görüşme çağrısı yapması sonrası kopan fırtına sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak HDP ile görüşebileceğini açıklaması üzerine HDP'den Sezai Temelli'nin İmralı'yı adres göstermesi üzerine tartışma patlamıştı. Kılıçdaroğlu tartışmalar üzerine son noktayı koyan bir açıklama yaptı.

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "İmralı da Kandil de muhatabımız değildir.” diyerek tek adresin parlamento olduğunu vurguladı.

Fikret Bila yaptığı görüşmeyi yazısında şöyle aktardı:

Kılıçdaroğlu’nun sözleri gündem olurken HDP Milletvekili Sezai Temelli, “HDP elbette kolaylaştırıcıdır ama asıl muhatap İmralı’dır” şeklinde özetlenebilecek açıklamasıyla, Abdullah Öcalan’ı adres gösterdi.

Temelli’nin “Öcalan’ı adres göstermesi”ni Kılıçdaroğlu nasıl karşıladı? Temelli’nin sözleri de HDP’nin bu sözler karşısındaki sessizliği de Kılıçdaroğlu’nu etkilemiş görünmüyor. Bu soruyu kendisine yönelttiğim de yanıtı şöyle oldu:

“Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir.”

Kılıçdaroğlu, ısrarla parlamentoyu işaret etmesinin nedenlerini de şöyle açıkladı: “Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşu dahil en kritik sorunlarını Meclis’te çözmüştür. Meclis millet iradesinin Kabe’sidir. O kadar ki bu Meclis, Mustafa Kemal Atatürk’e başkomutanlık yetkisini bile 3 aylık süreyle vermiştir. Gerek gördüğünde yine belli süreyle yetki vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetkileri konusunda çok hassastır. Bu nedenle Türkiye yine kritik, çok önemli sorunlarını Meclis’te çözmelidir. Kürt sorununun çözüm yeri de Meclis’tir. Parlamentoyu çözüm yeri olarak gösterirken sadece HDP’ye çağrı yapmış olmuyorum. Bütün partilere çağrı yapıyorum. Bu sorunu Meclis’te hep birlikte, konuşarak, görüşerek çözebiliriz, çözmeliyiz.”

Meclis dışında çözüm denendi

Kılıçdaroğlu, Meclis dışında bir çözüm adresi aranmasının stratejik bir hata olduğunu da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçmiş dönemde Meclis dışında çözüm denendi ve başarısız oldu. Ben o zaman da Meclis dışında çözüm aramanın yanlış olduğunu, stratejik bir hata olduğunu söylemiştim. Eleştirilerimi, uyarılarımı dile getirmiştim. Çözüm süreci olarak adlandırılan o dönem başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü adres yanlıştı. Starateji yanlıştı.”

HDP meşrudur

Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde HDP’yi muhatap almasının gerekçelerini de şöyle ifade etti: “HDP meşru bir partidir. Vatandaştan oy alarak Meclis’e gelmiştir. Meclis’te grubu vardır. Meclis Başkan Vekilliği vardır ve sırası gelince Meclis’i HDP’li başkan vekili yönetmektedir. Bu bakımdan sorunların çözümünde muhataptır.”