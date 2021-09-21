BIST 1.392
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 491,43
HABER /  GÜNCEL

Okul tatilleri 2021 ilk ara tatil ne zaman okullar ne zaman kapanacak?

Okul tatilleri 2021 ilk ara tatil ne zaman okullar ne zaman kapanacak?

1.5 yıllık pandemi döneminin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden okula dönüş yaptı ve yüz yüze eğitim başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlayan MEB ara tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre 1. dönemdeki ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Abone ol

Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden sınıflarına döndü ve ilk ders zili yoğun tedbirlerle çaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre 1. dönemin ilk 1 haftalık ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da bürokrat olduğunu söyleyip kandırdı: Kızımın yaşını...
Aydın'da bürokrat olduğunu söyleyip kandırdı: Kızımın yaşını...
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Kuru fasülyede Cumhuriyet tarihi rekoru
Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Kuru fasülyede Cumhuriyet tarihi rekoru
Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 doktor, öğretmen, polis maaşları...
Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 doktor, öğretmen, polis maaşları...
Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü için cenaze töreni Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı
Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü için cenaze töreni Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı
İngiltere'deki kimyasal saldırıda üçüncü Rus ajanın kimliği tespit edildi
İngiltere'deki kimyasal saldırıda üçüncü Rus ajanın kimliği tespit edildi
Sarıyer'de Kur'an Kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismar iddiası! 188 yıl hapsi istendi
Sarıyer'de Kur'an Kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismar iddiası! 188 yıl hapsi istendi
Naci Ağbal sessizliğini tweet ile bozdu! Merkez Bankasını uyardı 'Oluşan paniği hatırlattı'
Naci Ağbal sessizliğini tweet ile bozdu! Merkez Bankasını uyardı 'Oluşan paniği hatırlattı'
Taliban kadınları yok saymaya devam ediyor! Listede tek bir kadın yok
Taliban kadınları yok saymaya devam ediyor! Listede tek bir kadın yok
Dünyada bir ilk! Samsun'da Türk bilim insanları keşfetti: Bakın ne isim verildi
Dünyada bir ilk! Samsun'da Türk bilim insanları keşfetti: Bakın ne isim verildi