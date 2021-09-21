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Karaman'dan mide bulandıran haber! Yanında çalışan kızı taciz etti, 2,5 yıl hapis cezası aldı

Karaman'dan mide bulandıran haber! Yanında çalışan kızı taciz etti, 2,5 yıl hapis cezası aldı

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde yanında çalışan A.Ö.'yü (16) taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan pastaneci Adnan Canbolat (49), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

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Karaman'da bir pastanede işe başlayan A.Ö., iddiaya göre patronu  Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı. Durumu anlattığı ailesi Canbolat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat,  Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu.

Güvenlik kamera görüntüleri ve deliller...

Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu. 

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